Овчинников Иван 1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Овчинников Иван

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Место рождения

Терехово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

16.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Овчинников Иван

Мать: не указана

Терехово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова (Молявина) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кукушкина (Овчинникова) Нина

Мать ребёнка: Овчинникова (Молявина) Мария

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Военная служба
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
16.11.1941
Климовка, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Рогово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва

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