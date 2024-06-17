Овчинников Иван
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти16.11.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Овчинников Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кукушкина (Овчинникова) Нина
Мать ребёнка: Овчинникова (Молявина) Мария
Военная служба
Неизвестно
Смерть
16.11.1941
Климовка, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Рогово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва