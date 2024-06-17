Сурогин Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савельева (Сурогина) Тамара
Мать ребёнка: Кукушкина (Овчинникова) Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1948
Дочь: Смирнова (Сурогина) Людмила
Мать ребёнка: Кукушкина (Овчинникова) Нина
Смерть
Неизвестно