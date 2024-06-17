Сурогин Виктор Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСурогин Виктор

Сурогин Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савельева (Сурогина) Тамара

Мать ребёнка: Кукушкина (Овчинникова) Нина

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кукушкина (Овчинникова) Нина

Рождение ребёнка
13.11.1948

Дочь: Смирнова (Сурогина) Людмила

Мать ребёнка: Кукушкина (Овчинникова) Нина

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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