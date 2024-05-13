Исмагилов Абубакир (Әбүбәкер) Исмагил Улы 19.12.1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Исмагилов Абубакир (Әбүбәкер) Исмагил Улы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1888

Дата смерти

13.07.1983

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

1869 г.р.

Жена

1888 г.р.

Дети

1914 г.р.
1923 г.р.
1927 г.р.
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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1888

Отец: Исмагил Габидин Улы

Мать: Магибадар (Бәдәрия) Мяхубзямал Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исмагилова (Фахретдинова) Өфегөл (Офегел) Фахретдин Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абубакирова (Абубакирова) Миннегайшә (Минегайша) Абубакир Кызы

Мать ребёнка: Галимә (Галима) Нуретдин Кызы

Рождение ребёнка
1914

Сын: Абубакиров Аблкәрәм (Абелкарам) Абубакир Улы

Мать ребёнка: Галимә (Галима) Нуретдин Кызы

Рождение ребёнка
1923

Сын: Абубакиров Нагимулла Абубакир Улы

Мать ребёнка: Галимә (Галима) Нуретдин Кызы

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галимә (Галима) Нуретдин Кызы

Рождение ребёнка
28.02.1927

Дочь: Мифтахутдинова (Абубакирова) Хадича Абубакир Кызы

Мать ребёнка: Галимә (Галима) Нуретдин Кызы

Рождение ребёнка
10.06.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галимә (Галима) Нуретдин Кызы

д. Верхнее Никиткино
Рождение ребёнка
27.03.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исмагилова (Фахретдинова) Өфегөл (Офегел) Фахретдин Кызы

Рождение ребёнка
01.07.1936

Дочь: Киямова (Абубакирова) Минрахилә (Рахиля) Абубакир Кызы

Мать ребёнка: Исмагилова (Фахретдинова) Өфегөл (Офегел) Фахретдин Кызы

Смерть
13.07.1983

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