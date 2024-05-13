Исмагилов Абубакир (Әбүбәкер) Исмагил Улы
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1888
Дата смерти13.07.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1888
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Сын: Абубакиров Аблкәрәм (Абелкарам) Абубакир Улы
Мать ребёнка: Галимә (Галима) Нуретдин Кызы
Рождение ребёнка
1923
Сын: Абубакиров Нагимулла Абубакир Улы
Мать ребёнка: Галимә (Галима) Нуретдин Кызы
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галимә (Галима) Нуретдин Кызы
Рождение ребёнка
28.02.1927
Дочь: Мифтахутдинова (Абубакирова) Хадича Абубакир Кызы
Мать ребёнка: Галимә (Галима) Нуретдин Кызы
Рождение ребёнка
10.06.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галимә (Галима) Нуретдин Кызы
д. Верхнее Никиткино
Рождение ребёнка
27.03.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Исмагилова (Фахретдинова) Өфегөл (Офегел) Фахретдин Кызы
Рождение ребёнка
01.07.1936
Смерть
13.07.1983