Мифтахутдинова (Абубакирова) Хадича Абубакир Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1927
Дата смерти08.03.2015
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мифтахутдинов Сайфутдин
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.12.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мифтахутдинов Сайфутдин
г. Казань
Смерть
08.03.2015