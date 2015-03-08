Мифтахутдинова (Абубакирова) Хадича Абубакир Кызы 28.02.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мифтахутдинова (Абубакирова) Хадича Абубакир Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1927

Дата смерти

08.03.2015

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

Муж

1926 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1927

Отец: Исмагилов Абубакир (Әбүбәкер) Исмагил Улы

Мать: Галимә (Галима) Нуретдин Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мифтахутдинов Сайфутдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мифтахутдинов Сайфутдин

Рождение ребёнка
31.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мифтахутдинов Сайфутдин

г. Казань
Смерть
08.03.2015

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