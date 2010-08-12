Мифтахутдинов Сайфутдин
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1926
Дата смерти12.08.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мифтахутдинова (Абубакирова) Хадича Абубакир Кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.12.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мифтахутдинова (Абубакирова) Хадича Абубакир Кызы
г. Казань
Смерть
12.08.2010