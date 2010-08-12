Мифтахутдинов Сайфутдин 13.02.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мифтахутдинов Сайфутдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1926

Дата смерти

12.08.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мифтахутдинова (Абубакирова) Хадича Абубакир Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мифтахутдинова (Абубакирова) Хадича Абубакир Кызы

Рождение ребёнка
31.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мифтахутдинова (Абубакирова) Хадича Абубакир Кызы

г. Казань
Смерть
12.08.2010

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