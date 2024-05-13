Галимә (Галима) Нуретдин Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Рождение ребёнка
1923
Сын: Абубакиров Нагимулла Абубакир Улы
Отец ребёнка: Исмагилов Абубакир (Әбүбәкер) Исмагил Улы
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исмагилов Абубакир (Әбүбәкер) Исмагил Улы
Рождение ребёнка
28.02.1927
Рождение ребёнка
10.06.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исмагилов Абубакир (Әбүбәкер) Исмагил Улы
д. Верхнее Никиткино
Смерть
Неизвестно