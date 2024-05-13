Галимә (Галима) Нуретдин Кызы Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Галимә (Галима) Нуретдин Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абубакирова (Абубакирова) Миннегайшә (Минегайша) Абубакир Кызы

Отец ребёнка: Исмагилов Абубакир (Әбүбәкер) Исмагил Улы

Рождение ребёнка
1914

Сын: Абубакиров Аблкәрәм (Абелкарам) Абубакир Улы

Отец ребёнка: Исмагилов Абубакир (Әбүбәкер) Исмагил Улы

Рождение ребёнка
1923

Сын: Абубакиров Нагимулла Абубакир Улы

Отец ребёнка: Исмагилов Абубакир (Әбүбәкер) Исмагил Улы

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исмагилов Абубакир (Әбүбәкер) Исмагил Улы

Рождение ребёнка
28.02.1927

Дочь: Мифтахутдинова (Абубакирова) Хадича Абубакир Кызы

Отец ребёнка: Исмагилов Абубакир (Әбүбәкер) Исмагил Улы

Рождение ребёнка
10.06.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исмагилов Абубакир (Әбүбәкер) Исмагил Улы

д. Верхнее Никиткино
Смерть
Неизвестно

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