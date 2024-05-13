Магибадар (Бәдәрия) Мяхубзямал Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исмагилова (Исмагилова) Маидә Исмагил Кызы
Отец ребёнка: Исмагил Габидин Улы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исмагилов Хамәтзакир Исмагил Улы
Отец ребёнка: Исмагил Габидин Улы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исмагилова (Исмагилова) Минебәнәт Исмагил Кызы
Отец ребёнка: Исмагил Габидин Улы
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исмагил Габидин Улы
Рождение ребёнка
19.12.1888
Сын: Исмагилов Абубакир (Әбүбәкер) Исмагил Улы
Отец ребёнка: Исмагил Габидин Улы
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Исмагилова (Исмагилова) Бибизакира (Закирә) Исмагил Кызы
Отец ребёнка: Исмагил Габидин Улы
Смерть
Неизвестно