Магибадар (Бәдәрия) Мяхубзямал Кызы 1869 — найти родственников по фамилии на Familio
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Магибадар (Бәдәрия) Мяхубзямал Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исмагилова (Исмагилова) Маидә Исмагил Кызы

Отец ребёнка: Исмагил Габидин Улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исмагилов Хамәтзакир Исмагил Улы

Отец ребёнка: Исмагил Габидин Улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исмагилова (Исмагилова) Минебәнәт Исмагил Кызы

Отец ребёнка: Исмагил Габидин Улы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исмагил Габидин Улы

Рождение ребёнка
19.12.1888

Сын: Исмагилов Абубакир (Әбүбәкер) Исмагил Улы

Отец ребёнка: Исмагил Габидин Улы

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Исмагилова (Исмагилова) Бибизакира (Закирә) Исмагил Кызы

Отец ребёнка: Исмагил Габидин Улы

Смерть
Неизвестно

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