Исмагил Габидин Улы 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Исмагил Габидин Улы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Габидин

Мать: Мәнәп (Минап)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исмагилова (Исмагилова) Маидә Исмагил Кызы

Мать ребёнка: Магибадар (Бәдәрия) Мяхубзямал Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исмагилов Хамәтзакир Исмагил Улы

Мать ребёнка: Магибадар (Бәдәрия) Мяхубзямал Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исмагилова (Исмагилова) Минебәнәт Исмагил Кызы

Мать ребёнка: Магибадар (Бәдәрия) Мяхубзямал Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Магибадар (Бәдәрия) Мяхубзямал Кызы

Рождение ребёнка
19.12.1888

Сын: Исмагилов Абубакир (Әбүбәкер) Исмагил Улы

Мать ребёнка: Магибадар (Бәдәрия) Мяхубзямал Кызы

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Исмагилова (Исмагилова) Бибизакира (Закирә) Исмагил Кызы

Мать ребёнка: Магибадар (Бәдәрия) Мяхубзямал Кызы

Смерть
Неизвестно

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