Исмагил Габидин Улы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Габидин
Мать: Мәнәп (Минап)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исмагилова (Исмагилова) Маидә Исмагил Кызы
Мать ребёнка: Магибадар (Бәдәрия) Мяхубзямал Кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исмагилов Хамәтзакир Исмагил Улы
Мать ребёнка: Магибадар (Бәдәрия) Мяхубзямал Кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1888
Сын: Исмагилов Абубакир (Әбүбәкер) Исмагил Улы
Мать ребёнка: Магибадар (Бәдәрия) Мяхубзямал Кызы
Рождение ребёнка
1893
Смерть
Неизвестно