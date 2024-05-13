Исмагилов Хамәтзакир Исмагил Улы Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Исмагилов Хамәтзакир Исмагил Улы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

1869 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Исмагил Габидин Улы

Мать: Магибадар (Бәдәрия) Мяхубзямал Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исмагилова (Исмагилова) Сәлимә Касыйм Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исмагилова (Исмагилова) Сәлимә Касыйм Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исмагилова (Исмагилова) Сәлимә Касыйм Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исмагилова (Исмагилова) Сәлимә Касыйм Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исмагилова (Исмагилова) Сәлимә Касыйм Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исмагилова (Исмагилова) Сәлимә Касыйм Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исмагилова (Исмагилова) Сәлимә Касыйм Кызы

Смерть
Неизвестно

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