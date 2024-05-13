Исмагилова (Фахретдинова) Өфегөл (Офегел) Фахретдин Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1888
Дата смерти14.06.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1888
Отец: Фәхретдин
Мать: Сидикиҗамал
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.05.1926
Дочь: Фауһәлҗихан (Фаухельжихан) Гатаулла Кызы
Отец ребёнка: Гатаулла
Рождение ребёнка
27.03.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исмагилов Абубакир (Әбүбәкер) Исмагил Улы
Рождение ребёнка
01.07.1936
Смерть
14.06.1983