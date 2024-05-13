Исмагилова (Фахретдинова) Өфегөл (Офегел) Фахретдин Кызы 01.11.1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Исмагилова (Фахретдинова) Өфегөл (Офегел) Фахретдин Кызы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1888

Дата смерти

14.06.1983

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1888

Отец: Фәхретдин

Мать: Сидикиҗамал

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исмагилов Абубакир (Әбүбәкер) Исмагил Улы

Рождение ребёнка
22.05.1926

Дочь: Фауһәлҗихан (Фаухельжихан) Гатаулла Кызы

Отец ребёнка: Гатаулла

Рождение ребёнка
27.03.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исмагилов Абубакир (Әбүбәкер) Исмагил Улы

Рождение ребёнка
01.07.1936

Дочь: Киямова (Абубакирова) Минрахилә (Рахиля) Абубакир Кызы

Отец ребёнка: Исмагилов Абубакир (Әбүбәкер) Исмагил Улы

Смерть
14.06.1983

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