Сидикиҗамал Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сидикиҗамал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1888 г.р.
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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Җабир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фәхретдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фәхретдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фәхретдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фәхретдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фәхретдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фәхретдин

Рождение ребёнка
01.11.1888

Дочь: Исмагилова (Фахретдинова) Өфегөл (Офегел) Фахретдин Кызы

Отец ребёнка: Фәхретдин

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