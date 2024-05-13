Фәхретдин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сидикиҗамал
Рождение ребёнка
01.11.1888
Дочь: Исмагилова (Фахретдинова) Өфегөл (Офегел) Фахретдин Кызы
Мать ребёнка: Сидикиҗамал