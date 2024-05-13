Киямова (Абубакирова) Минрахилә (Рахиля) Абубакир Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1936
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.06.1960
Дочь: Мифтахутдинова (Киямова) Резидя Наиловна
Отец ребёнка: Киямов Наиль Кыям Улы
Рождение ребёнка
16.04.1963
Рождение ребёнка
15.04.1966
Рождение ребёнка
11.01.1971