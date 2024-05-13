Киямова (Абубакирова) Минрахилә (Рахиля) Абубакир Кызы 01.07.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКиямова (Абубакирова) Минрахилә (Рахиля) Абубакир Кызы

Киямова (Абубакирова) Минрахилә (Рахиля) Абубакир Кызы

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1936

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1888 г.р.

Муж

1936 г.р.

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1936

Отец: Исмагилов Абубакир (Әбүбәкер) Исмагил Улы

Мать: Исмагилова (Фахретдинова) Өфегөл (Офегел) Фахретдин Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киямов Наиль Кыям Улы

Рождение ребёнка
06.06.1960

Дочь: Мифтахутдинова (Киямова) Резидя Наиловна

Отец ребёнка: Киямов Наиль Кыям Улы

Рождение ребёнка
16.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киямов Наиль Кыям Улы

Рождение ребёнка
15.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киямов Наиль Кыям Улы

Рождение ребёнка
11.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киямов Наиль Кыям Улы

Мы используем куки для улучшения работы сайта.