Киямов Наиль Кыям Улы
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1936
Дата смерти21.09.2007
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.06.1960
Рождение ребёнка
16.04.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киямова (Абубакирова) Минрахилә (Рахиля) Абубакир Кызы
Рождение ребёнка
15.04.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киямова (Абубакирова) Минрахилә (Рахиля) Абубакир Кызы
Рождение ребёнка
11.01.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киямова (Абубакирова) Минрахилә (Рахиля) Абубакир Кызы
Смерть
21.09.2007