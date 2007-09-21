Киямов Наиль Кыям Улы 27.03.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Киямов Наиль Кыям Улы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1936

Дата смерти

21.09.2007

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

1960 г.р.
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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1936

Отец: Низаметдинов Кыяметдин (Киям) Низаметдин Улы

Мать: Низаметдинова (Хөснетдинова) Мәликә (Малика) Хөснетдин Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киямова (Абубакирова) Минрахилә (Рахиля) Абубакир Кызы

Рождение ребёнка
06.06.1960

Дочь: Мифтахутдинова (Киямова) Резидя Наиловна

Мать ребёнка: Киямова (Абубакирова) Минрахилә (Рахиля) Абубакир Кызы

Рождение ребёнка
16.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киямова (Абубакирова) Минрахилә (Рахиля) Абубакир Кызы

Рождение ребёнка
15.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киямова (Абубакирова) Минрахилә (Рахиля) Абубакир Кызы

Рождение ребёнка
11.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киямова (Абубакирова) Минрахилә (Рахиля) Абубакир Кызы

Смерть
21.09.2007

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