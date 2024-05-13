Низаметдинова (Хөснетдинова) Мәликә (Малика) Хөснетдин Кызы 1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Низаметдинова (Хөснетдинова) Мәликә (Малика) Хөснетдин Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

04.05.1979

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Хөснетдин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Низаметдинов Кыяметдин (Киям) Низаметдин Улы

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Гараева (Низамова) Минбаян

Отец ребёнка: Минһач (Минхач)

Рождение ребёнка
1927

Сын: Низамов Зилялетдин

Отец ребёнка: Низаметдинов Кыяметдин (Киям) Низаметдин Улы

Рождение ребёнка
1930

Сын: Низамов Минабеттин Кыям Улы

Отец ребёнка: Низаметдинов Кыяметдин (Киям) Низаметдин Улы

Рождение ребёнка
27.03.1936

Сын: Киямов Наиль Кыям Улы

Отец ребёнка: Низаметдинов Кыяметдин (Киям) Низаметдин Улы

Смерть
04.05.1979

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