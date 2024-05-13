Низаметдинова (Хөснетдинова) Мәликә (Малика) Хөснетдин Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти04.05.1979
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Хөснетдин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Гараева (Низамова) Минбаян
Отец ребёнка: Минһач (Минхач)
Рождение ребёнка
1927
Сын: Низамов Зилялетдин
Отец ребёнка: Низаметдинов Кыяметдин (Киям) Низаметдин Улы
Рождение ребёнка
1930
Сын: Низамов Минабеттин Кыям Улы
Отец ребёнка: Низаметдинов Кыяметдин (Киям) Низаметдин Улы
Рождение ребёнка
27.03.1936
Отец ребёнка: Низаметдинов Кыяметдин (Киям) Низаметдин Улы
Смерть
04.05.1979