Низамов Минабеттин Кыям Улы 1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Низамов Минабеттин Кыям Улы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Низаметдинов Кыяметдин (Киям) Низаметдин Улы

Мать: Низаметдинова (Хөснетдинова) Мәликә (Малика) Хөснетдин Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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