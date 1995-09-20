Бычкова (Золото) Евгения Васильевна
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смерти20.09.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Золото Василий Иванович
Мать: Золото Евдокия Ивановна
Есть версия, что дата рождения 1909
Рождение ребёнка
01.05.1936
Сын: Бычков Борис Константинович
Отец ребёнка: Бычков Константин Ильич
Бычков Борис Константинович родился в г. Сталино УССР (Донецк)
Рождение ребёнка
01.05.1936
Сын: Бычков Борис Константинович
Отец ребёнка: Бычков Константин Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.09.1995