Бычкова (Золото) Евгения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычкова (Золото) Евгения Васильевна

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Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1915

Дата смерти

20.09.1995

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Золото Василий Иванович

Мать: Золото Евдокия Ивановна

Есть версия, что дата рождения 1909
Рождение ребёнка
01.05.1936

Сын: Бычков Борис Константинович

Отец ребёнка: Бычков Константин Ильич

Бычков Борис Константинович родился в г. Сталино УССР (Донецк)
Рождение ребёнка
01.05.1936

Сын: Бычков Борис Константинович

Отец ребёнка: Бычков Константин Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычков Константин Ильич

Смерть
20.09.1995
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