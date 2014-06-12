Бычков Борис Константинович
Место рождения
Дата рождения01.05.1936
Дата смерти12.06.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1936
Рождение ребёнка
29.10.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бычкова Лилия Павловна
Рождение ребёнка
1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бычкова Лилия Павловна
Смерть
12.06.2014
Причина смерти: Инфаркт