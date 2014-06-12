Бычков Борис Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычков Борис Константинович

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Место рождения

Донецк

Дата рождения

01.05.1936

Дата смерти

12.06.2014

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1936

Отец: Бычков Константин Ильич

Мать: Бычкова Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
29.10.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бычкова Лилия Павловна

Рождение ребёнка
1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бычкова Лилия Павловна

Смерть
12.06.2014
Причина смерти: Инфаркт
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