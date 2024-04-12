Бычков Константин Ильич
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти16.10.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1904
Так же встречаются даты рождения 1905 и 1910г.р (документ уточняющий потери). Есть источник в котором указан год рождения 1904. В частности при запросе справки о гибели. Бычков Константин Ильич Военно... Показать все
Рождение ребёнка
01.05.1936
Сын: Бычков Борис Константинович
Мать ребёнка: Бычкова Евгения Васильевна
Военная служба
?.09.1943
Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1910 Место рождения: Украинская ССР, Сталинская обл., с. Старокерменчуг Дата и место призыва: __.09.1943 Старо-Кременчикский РВК, Украинская ССР, Стали... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.10.1943