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Бычков Константин Ильич

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Место рождения

Старомлыновка

Дата рождения

1904

Дата смерти

16.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Бычков Илья Константинович

Мать: Бычкова Кириакия Косьмна (Кузьминична)

Так же встречаются даты рождения 1905 и 1910г.р (документ уточняющий потери). Есть источник в котором указан год рождения 1904. В частности при запросе справки о гибели. Бычков Константин Ильич Военно... Показать все
Рождение ребёнка
01.05.1936

Сын: Бычков Борис Константинович

Мать ребёнка: Бычкова Евгения Васильевна

Военная служба
?.09.1943
Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1910 Место рождения: Украинская ССР, Сталинская обл., с. Старокерменчуг Дата и место призыва: __.09.1943 Старо-Кременчикский РВК, Украинская ССР, Стали... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бычкова Евгения Васильевна

Смерть
16.10.1943
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