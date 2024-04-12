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Бычков Илья Константинович

Место рождения

Старомлыновка

Дата рождения

1785

Дата смерти

Около 1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Бычков Константин Давыдович

Мать: Бычкова Мария Степановна

Так же встречается и другая дата рождения: 1876.
Бракосочетание
01.07.1898

Жена: Бычкова Кириакия Косьмна (Кузьминична)

Свято-Троицкая церковь, Старый Керменчик. Метрическая книга 1898г. Ф-417-1-12. Пл.-811234 (кадр-955) Запись 955/10:
Рождение ребёнка
1900

Сын: Бычков Кузьма Ильич

Мать ребёнка: Бычкова Кириакия Косьмна (Кузьминична)

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Кириакия Ильинична

Мать ребёнка: Бычкова Кириакия Косьмна (Кузьминична)

Рождение ребёнка
1904

Сын: Бычков Константин Ильич

Мать ребёнка: Бычкова Кириакия Косьмна (Кузьминична)

Так же встречаются даты рождения 1905 и 1910г.р (документ уточняющий потери). Есть источник в котором указан год рождения 1904. В частности при запросе справки о гибели. Бычков Константин Ильич Военно... Показать все
Рождение ребёнка
1908

Сын: Бычков Борис Ильич

Мать ребёнка: Бычкова Кириакия Косьмна (Кузьминична)

Рождение ребёнка
1910

Сын: Бычков Александр Ильич

Мать ребёнка: Бычкова Кириакия Косьмна (Кузьминична)

Рождение ребёнка
1913

Сын: Бычков Христофор Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бычков Василий Ильич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Около 1943
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