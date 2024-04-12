Бычков Илья Константинович
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиОколо 1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Так же встречается и другая дата рождения: 1876.
Бракосочетание
01.07.1898
Свято-Троицкая церковь, Старый Керменчик. Метрическая книга 1898г. Ф-417-1-12. Пл.-811234 (кадр-955) Запись 955/10:
Рождение ребёнка
1900
Сын: Бычков Кузьма Ильич
Мать ребёнка: Бычкова Кириакия Косьмна (Кузьминична)
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Кириакия Ильинична
Мать ребёнка: Бычкова Кириакия Косьмна (Кузьминична)
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Бычкова Кириакия Косьмна (Кузьминична)
Так же встречаются даты рождения 1905 и 1910г.р (документ уточняющий потери). Есть источник в котором указан год рождения 1904. В частности при запросе справки о гибели. Бычков Константин Ильич Военно... Показать все
Рождение ребёнка
1908
Сын: Бычков Борис Ильич
Мать ребёнка: Бычкова Кириакия Косьмна (Кузьминична)
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Бычкова Кириакия Косьмна (Кузьминична)
Рождение ребёнка
1913
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бычков Василий Ильич
Смерть
Около 1943