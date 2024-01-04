Бычков Константин Давыдович
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1785
Сын: Бычков Илья Константинович
Мать ребёнка: Бычкова Мария Степановна
Так же встречается и другая дата рождения: 1876.
Рождение
1841
Отец: Бычков Давид Филиппович
Мать: не указана
Так же встречается дата 1843 г.р. Исп. Вед. 1877г. Пл-8112340 (кадр -790) Ф-417-1-1. Запись 790/259
Рождение ребёнка
1869
Сын: Бычков Степан Константинович
Мать ребёнка: Бычкова Мария Степановна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Бычков Василий Константинович
Мать ребёнка: Бычкова Мария Степановна
Рождение ребёнка
01.11.1877
Мать ребёнка: Бычкова Мария Степановна
Рождение ребёнка
01.10.1879
Сын: Бычков Иван Константинович
Мать ребёнка: Бычкова Мария Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бычкова Мария Степановна
Смерть
Неизвестно