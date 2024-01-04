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Бычков Константин Давыдович

Место рождения

Старомлыновка

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1785

Сын: Бычков Илья Константинович

Мать ребёнка: Бычкова Мария Степановна

Так же встречается и другая дата рождения: 1876.
Рождение
1841

Отец: Бычков Давид Филиппович

Мать: не указана

Так же встречается дата 1843 г.р. Исп. Вед. 1877г. Пл-8112340 (кадр -790) Ф-417-1-1. Запись 790/259
Рождение ребёнка
1869

Сын: Бычков Степан Константинович

Мать ребёнка: Бычкова Мария Степановна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Бычков Василий Константинович

Мать ребёнка: Бычкова Мария Степановна

Рождение ребёнка
01.11.1877

Сын: Феврония Константиновна

Мать ребёнка: Бычкова Мария Степановна

Рождение ребёнка
01.10.1879

Сын: Бычков Иван Константинович

Мать ребёнка: Бычкова Мария Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бычкова Мария Степановна

Смерть
Неизвестно
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