Бычкова (Балабан) Кириакия Косьмна (Кузьминична)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.07.1898
Свято-Троицкая церковь, Старый Керменчик. Метрическая книга 1898г. Ф-417-1-12. Пл.-811234 (кадр-955) Запись 955/10:
Рождение ребёнка
1900
Сын: Бычков Кузьма Ильич
Отец ребёнка: Бычков Илья Константинович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Кириакия Ильинична
Отец ребёнка: Бычков Илья Константинович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Бычков Илья Константинович
Так же встречаются даты рождения 1905 и 1910г.р (документ уточняющий потери). Есть источник в котором указан год рождения 1904. В частности при запросе справки о гибели. Бычков Константин Ильич Военно... Показать все
Рождение ребёнка
1908
Сын: Бычков Борис Ильич
Отец ребёнка: Бычков Илья Константинович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Бычков Илья Константинович
Смерть
Неизвестно