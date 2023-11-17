Бычкова (Балабан) Кириакия Косьмна (Кузьминична) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычкова (Балабан) Кириакия Косьмна (Кузьминична)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.07.1898

Муж: Бычков Илья Константинович

Свято-Троицкая церковь, Старый Керменчик. Метрическая книга 1898г. Ф-417-1-12. Пл.-811234 (кадр-955) Запись 955/10:
Рождение ребёнка
1900

Сын: Бычков Кузьма Ильич

Отец ребёнка: Бычков Илья Константинович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Кириакия Ильинична

Отец ребёнка: Бычков Илья Константинович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Бычков Константин Ильич

Отец ребёнка: Бычков Илья Константинович

Так же встречаются даты рождения 1905 и 1910г.р (документ уточняющий потери). Есть источник в котором указан год рождения 1904. В частности при запросе справки о гибели. Бычков Константин Ильич Военно... Показать все
Рождение ребёнка
1908

Сын: Бычков Борис Ильич

Отец ребёнка: Бычков Илья Константинович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Бычков Александр Ильич

Отец ребёнка: Бычков Илья Константинович

Смерть
Неизвестно
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