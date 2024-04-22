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Бычков Борис Ильич
Бычков Борис Ильич
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Древо
Место рождения
Старомлыновка
Дата рождения
1908
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Бычков Илья Константинович
1785 г.р.
Мать
Бычкова (Балабан) Кириакия Косьмна (Кузьминична)
1881 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец:
Бычков Илья Константинович
Мать:
Бычкова Кириакия Косьмна (Кузьминична)
Старомлыновка
Смерть
Неизвестно
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