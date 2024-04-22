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Бычков Борис Ильич

Место рождения

Старомлыновка

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Бычков Илья Константинович

Мать: Бычкова Кириакия Косьмна (Кузьминична)

Смерть
Неизвестно
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