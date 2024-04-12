Бычкова (Юрченко) Лилия Павловна
Место рождения
Дата рождения18.11.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1940
Отец: Юрченко Павел Иванович
Мать: Юрченко Мария Васильевна
Рождение ребёнка
29.10.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бычков Борис Константинович
Рождение ребёнка
1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бычков Борис Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно