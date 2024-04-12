Бычкова (Юрченко) Лилия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычкова (Юрченко) Лилия Павловна

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Место рождения

Донецк

Дата рождения

18.11.1940

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1936 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1940

Отец: Юрченко Павел Иванович

Мать: Юрченко Мария Васильевна

Рождение ребёнка
29.10.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бычков Борис Константинович

Рождение ребёнка
1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бычков Борис Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычков Борис Константинович

Место жительства
Неизвестно
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