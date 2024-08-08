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Юрченко Павел Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1906

Дата смерти

26.12.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1906

Отец: Юрченко Иван Яковлевич

Мать: Юрченко (Степаненко) Елена Платоновна Панкратовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрченко (Оранская) Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрченко (Оранская) Мария Васильевна

Бракосочетание
20.01.1930

Жена: Юрченко (Кулик) Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
30.12.1930

Дочь: (Юрченко) Тамара Павловна

Мать ребёнка: Юрченко (Кулик) Евдокия Григорьевна

Развод
13.02.1933

Жена: Юрченко (Кулик) Евдокия Григорьевна

Бракосочетание
До 1939

Жена: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1939

Дочь: Михайлова (Юрченко) Любовь Павловна

Мать ребёнка: Юрченко (Оранская) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
23.09.1939

Дочь: Михайлова (Юрченко) Любовь Павловна

Мать ребёнка: Юрченко (Оранская) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
18.11.1940

Дочь: Бычкова (Юрченко) Лилия Павловна

Мать ребёнка: Юрченко (Оранская) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
18.11.1940

Дочь: Бычкова (Юрченко) Лилия Павловна

Мать ребёнка: Юрченко (Оранская) Мария Васильевна

Смерть
26.12.1979

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