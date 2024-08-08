Юрченко Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1906
Дата смерти26.12.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1906
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
20.01.1930
Рождение ребёнка
30.12.1930
Дочь: (Юрченко) Тамара Павловна
Мать ребёнка: Юрченко (Кулик) Евдокия Григорьевна
Развод
13.02.1933
Бракосочетание
До 1939
Жена: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1939
Дочь: Михайлова (Юрченко) Любовь Павловна
Мать ребёнка: Юрченко (Оранская) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
23.09.1939
Дочь: Михайлова (Юрченко) Любовь Павловна
Мать ребёнка: Юрченко (Оранская) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
18.11.1940
Дочь: Бычкова (Юрченко) Лилия Павловна
Мать ребёнка: Юрченко (Оранская) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
18.11.1940
Дочь: Бычкова (Юрченко) Лилия Павловна
Мать ребёнка: Юрченко (Оранская) Мария Васильевна
Смерть
26.12.1979