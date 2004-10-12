Михайлова (Юрченко) Любовь Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Юрченко) Любовь Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1939

Дата смерти

12.10.2004

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1939

Отец: Юрченко Павел Иванович

Мать: Юрченко Мария Васильевна

Рождение ребёнка
06.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михайлов Михаил Михайлович

г. Донецк, УССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михайлов Михаил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Михаил Михайлович

Смерть
12.10.2004
Причина смерти: Естественная смерть (во сне)
Похороны
Неизвестно
г. Донецк, Украина
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