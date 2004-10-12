Михайлова (Юрченко) Любовь Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1939
Дата смерти12.10.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1939
Отец: Юрченко Павел Иванович
Мать: Юрченко Мария Васильевна
Рождение ребёнка
06.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михайлов Михаил Михайлович
г. Донецк, УССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михайлов Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.10.2004
Причина смерти: Естественная смерть (во сне)
Похороны
Неизвестно
г. Донецк, Украина