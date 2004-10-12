Михайлова (Юрченко) Любовь Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Юрченко) Любовь Павловна

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Место рождения

Донецк

Дата рождения

23.09.1939

Дата смерти

12.10.2004

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1939

Отец: Юрченко Павел Иванович

Мать: Юрченко (Оранская) Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
До 1962

Дочь: (Михайлова) Елена Михайловна

Отец ребёнка: Михайлов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
06.06.1963

Сын: Михайлов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Михайлов Михаил Михайлович

Смерть
12.10.2004

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