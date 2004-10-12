Михайлова (Юрченко) Любовь Павловна
Место рождения
Дата рождения23.09.1939
Дата смерти12.10.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1962
Дочь: (Михайлова) Елена Михайловна
Отец ребёнка: Михайлов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
06.06.1963
Сын: Михайлов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Михайлов Михаил Михайлович
Смерть
12.10.2004