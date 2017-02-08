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Михайлов Михаил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1939

Дата смерти

08.02.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова (Юрченко) Любовь Павловна

Рождение ребёнка
До 1962

Дочь: (Михайлова) Елена Михайловна

Мать ребёнка: Михайлова (Юрченко) Любовь Павловна

Рождение ребёнка
06.06.1963

Сын: Михайлов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Михайлова (Юрченко) Любовь Павловна

Смерть
08.02.2017

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