Михайлов Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1939
Дата смерти08.02.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1962
Дочь: (Михайлова) Елена Михайловна
Мать ребёнка: Михайлова (Юрченко) Любовь Павловна
Рождение ребёнка
06.06.1963
Сын: Михайлов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Михайлова (Юрченко) Любовь Павловна
Смерть
08.02.2017