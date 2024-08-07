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Юрченко (Оранская) Мария Васильевна

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Место рождения

Двуречная, Харківська область

Дата рождения

05.08.1906

Дата смерти

06.08.1986

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1906

Отец: Оранский Василий Максимович

Мать: Оранская Федора Никитична

Двуречная, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрченко Павел Иванович

Рождение ребёнка
05.01.1926

Дочь: Пащенко (Загоруйко) Тамара Максимовна

Отец ребёнка: Загоруйко Максим

Бракосочетание
После 1930

Муж: не указан

Рождение ребёнка
23.09.1939

Дочь: Михайлова (Юрченко) Любовь Павловна

Отец ребёнка: Юрченко Павел Иванович

Рождение ребёнка
18.11.1940

Дочь: Бычкова (Юрченко) Лилия Павловна

Отец ребёнка: Юрченко Павел Иванович

Смерть
06.08.1986

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