Юрченко (Оранская) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения05.08.1906
Дата смерти06.08.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1906
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1926
Дочь: Пащенко (Загоруйко) Тамара Максимовна
Отец ребёнка: Загоруйко Максим
Бракосочетание
После 1930
Муж: не указан
Рождение ребёнка
23.09.1939
Дочь: Михайлова (Юрченко) Любовь Павловна
Отец ребёнка: Юрченко Павел Иванович
Рождение ребёнка
18.11.1940
Дочь: Бычкова (Юрченко) Лилия Павловна
Отец ребёнка: Юрченко Павел Иванович
Смерть
06.08.1986