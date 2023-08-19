Золото (Сеферова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Рождение
Около 1876
Отец: Сеферов Иван
Мать: Сеферова Зинаида
Рождение ребёнка
02.12.1895
Дочь: Золото Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Золото Василий Иванович
Николаевская церковь , м/к-1895г.лист-83,зап.-72,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-86.
Рождение ребёнка
04.05.1897
Сын: Золото Николай Васильевич
Отец ребёнка: Золото Василий Иванович
Николаевская церковь,м/к-1897г.лист-8,зап.-27,ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-9.
Рождение ребёнка
08.06.1902
Отец ребёнка: Золото Василий Иванович
Николаевская церковь,м/к-1902г.лист-80,зап.-37,ГДО,Ф - 426-2-9 кадр-80.
Рождение ребёнка
17.04.1904
Отец ребёнка: Золото Василий Иванович
Николаевская церковь,м/к-1904г.лист-15,зап.-35,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-16.
Рождение ребёнка
03.02.1906
Дочь: Пино Мария Васильевна
Отец ребёнка: Золото Василий Иванович
Николаевская церковь,м/к-1906г.лист-150,зап.-7,ГАДО,Ф - 426 -2-10 кадр-154.
Рождение ребёнка
27.06.1910
Дочь: Золото Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Золото Василий Иванович
Николаевская церковь,м/к-1910г.лист-25,зап.56,57,ГАДО,Ф - 426-2-11 кадр-229.
Рождение ребёнка
27.06.1910
Дочь: Золото Вера Васильевна
Отец ребёнка: Золото Василий Иванович
Николаевская церковь,м/к-1910г.лист-25,зап.-56,57,ГАДО,Ф - 426-2-11 кадр-229.
Рождение ребёнка
01.06.1912
Отец ребёнка: Золото Василий Иванович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Бычкова Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Золото Василий Иванович
Есть версия, что дата рождения 1909
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно