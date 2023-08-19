Золото (Сеферова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золото (Сеферова) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Сеферов Иван

Мать: Сеферова Зинаида

Рождение ребёнка
02.12.1895

Дочь: Золото Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Золото Василий Иванович

Николаевская церковь , м/к-1895г.лист-83,зап.-72,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-86.
Рождение ребёнка
04.05.1897

Сын: Золото Николай Васильевич

Отец ребёнка: Золото Василий Иванович

Николаевская церковь,м/к-1897г.лист-8,зап.-27,ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-9.
Рождение ребёнка
08.06.1902

Сын: Золото Мануил Васильевич

Отец ребёнка: Золото Василий Иванович

Николаевская церковь,м/к-1902г.лист-80,зап.-37,ГДО,Ф - 426-2-9 кадр-80.
Рождение ребёнка
17.04.1904

Сын: Золото Иван Васильевич

Отец ребёнка: Золото Василий Иванович

Николаевская церковь,м/к-1904г.лист-15,зап.-35,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-16.
Рождение ребёнка
03.02.1906

Дочь: Пино Мария Васильевна

Отец ребёнка: Золото Василий Иванович

Николаевская церковь,м/к-1906г.лист-150,зап.-7,ГАДО,Ф - 426 -2-10 кадр-154.
Рождение ребёнка
27.06.1910

Дочь: Золото Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Золото Василий Иванович

Николаевская церковь,м/к-1910г.лист-25,зап.56,57,ГАДО,Ф - 426-2-11 кадр-229.
Рождение ребёнка
27.06.1910

Дочь: Золото Вера Васильевна

Отец ребёнка: Золото Василий Иванович

Николаевская церковь,м/к-1910г.лист-25,зап.-56,57,ГАДО,Ф - 426-2-11 кадр-229.
Рождение ребёнка
01.06.1912

Сын: Золото Федор Васильевич

Отец ребёнка: Золото Василий Иванович

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Бычкова Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Золото Василий Иванович

Есть версия, что дата рождения 1909
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золото Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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