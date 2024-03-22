Золото Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения17.04.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1904
Отец: Золото Василий Иванович
Мать: Золото Евдокия Ивановна
Николаевская церковь,м/к-1904г.лист-15,зап.-35,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-16.
Крещение
18.04.1904
Николаевская церковь,м/к-1904г.лист-15,зап.-35,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-16. | Godparents:Пономарь сено прихода Георгий Филиппов и его дочь Анастасия
Смерть
Неизвестно