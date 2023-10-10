Золото Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения01.01.1876
Дата смерти1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1876
Рождение ребёнка
02.12.1895
Дочь: Золото Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Золото Евдокия Ивановна
Николаевская церковь , м/к-1895г.лист-83,зап.-72,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-86.
Рождение ребёнка
04.05.1897
Сын: Золото Николай Васильевич
Мать ребёнка: Золото Евдокия Ивановна
Николаевская церковь,м/к-1897г.лист-8,зап.-27,ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-9.
Рождение ребёнка
08.06.1902
Мать ребёнка: Золото Евдокия Ивановна
Николаевская церковь,м/к-1902г.лист-80,зап.-37,ГДО,Ф - 426-2-9 кадр-80.
Рождение ребёнка
17.04.1904
Мать ребёнка: Золото Евдокия Ивановна
Николаевская церковь,м/к-1904г.лист-15,зап.-35,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-16.
Рождение ребёнка
03.02.1906
Дочь: Пино Мария Васильевна
Мать ребёнка: Золото Евдокия Ивановна
Николаевская церковь,м/к-1906г.лист-150,зап.-7,ГАДО,Ф - 426 -2-10 кадр-154.
Рождение ребёнка
27.06.1910
Дочь: Золото Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Золото Евдокия Ивановна
Николаевская церковь,м/к-1910г.лист-25,зап.56,57,ГАДО,Ф - 426-2-11 кадр-229.
Рождение ребёнка
27.06.1910
Дочь: Золото Вера Васильевна
Мать ребёнка: Золото Евдокия Ивановна
Николаевская церковь,м/к-1910г.лист-25,зап.-56,57,ГАДО,Ф - 426-2-11 кадр-229.
Рождение ребёнка
01.06.1912
Мать ребёнка: Золото Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Бычкова Евгения Васильевна
Мать ребёнка: Золото Евдокия Ивановна
Есть версия, что дата рождения 1909
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Бычкова Евгения Васильевна
Мать ребёнка: Сеферова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Золото Евдокия Ивановна
Смерть
1915
Именные списки потерь. Должность/Звание: мл. унтер-офицер Воинская часть 10-й пехотный Новоингерманландский полк. Место рождения Екатеринославская губ., Мариупольский уезд, Старо-Керменчикская вол. Пр... Показать все