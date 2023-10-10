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Золото Василий Иванович

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Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

01.01.1876

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1876

Отец: Золото Иван Георгиевич

Мать: Золото Варвара Христофоровна

Рождение ребёнка
02.12.1895

Дочь: Золото Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Золото Евдокия Ивановна

Николаевская церковь , м/к-1895г.лист-83,зап.-72,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-86.
Рождение ребёнка
04.05.1897

Сын: Золото Николай Васильевич

Мать ребёнка: Золото Евдокия Ивановна

Николаевская церковь,м/к-1897г.лист-8,зап.-27,ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-9.
Рождение ребёнка
08.06.1902

Сын: Золото Мануил Васильевич

Мать ребёнка: Золото Евдокия Ивановна

Николаевская церковь,м/к-1902г.лист-80,зап.-37,ГДО,Ф - 426-2-9 кадр-80.
Рождение ребёнка
17.04.1904

Сын: Золото Иван Васильевич

Мать ребёнка: Золото Евдокия Ивановна

Николаевская церковь,м/к-1904г.лист-15,зап.-35,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-16.
Рождение ребёнка
03.02.1906

Дочь: Пино Мария Васильевна

Мать ребёнка: Золото Евдокия Ивановна

Николаевская церковь,м/к-1906г.лист-150,зап.-7,ГАДО,Ф - 426 -2-10 кадр-154.
Рождение ребёнка
27.06.1910

Дочь: Золото Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Золото Евдокия Ивановна

Николаевская церковь,м/к-1910г.лист-25,зап.56,57,ГАДО,Ф - 426-2-11 кадр-229.
Рождение ребёнка
27.06.1910

Дочь: Золото Вера Васильевна

Мать ребёнка: Золото Евдокия Ивановна

Николаевская церковь,м/к-1910г.лист-25,зап.-56,57,ГАДО,Ф - 426-2-11 кадр-229.
Рождение ребёнка
01.06.1912

Сын: Золото Федор Васильевич

Мать ребёнка: Золото Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Бычкова Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Золото Евдокия Ивановна

Есть версия, что дата рождения 1909
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Бычкова Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Сеферова Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золото Евдокия Ивановна

Смерть
1915
Именные списки потерь. Должность/Звание: мл. унтер-офицер Воинская часть 10-й пехотный Новоингерманландский полк. Место рождения Екатеринославская губ., Мариупольский уезд, Старо-Керменчикская вол. Пр... Показать все
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