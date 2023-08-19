Золото Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения04.05.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
04.05.1897
Отец: Золото Василий Иванович
Мать: Золото Евдокия Ивановна
Николаевская церковь,м/к-1897г.лист-8,зап.-27,ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-9.
Крещение
05.05.1897
Николаевская церковь,м/к-1897г.лист-8,зап.-27,ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-9. | Godparents:Новокаракубские поселяне: Георгия Филиппова сын-Мануил и Федор Хараджи
Рождение ребёнка
05.06.1969
Сын: Панасюк Сергей Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Озирна, Черкаська область