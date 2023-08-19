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Золото Николай Васильевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

04.05.1897

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1897

Отец: Золото Василий Иванович

Мать: Золото Евдокия Ивановна

Николаевская церковь,м/к-1897г.лист-8,зап.-27,ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-9.
Крещение
05.05.1897
Николаевская церковь,м/к-1897г.лист-8,зап.-27,ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-9. | Godparents:Новокаракубские поселяне: Георгия Филиппова сын-Мануил и Федор Хараджи
Рождение ребёнка
05.06.1969

Сын: Панасюк Сергей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Озирна, Черкаська область
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