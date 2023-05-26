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Владимиров Иван Васильевич

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Место рождения

Рычково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

02.05.1911

Дата смерти

08.08.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1911

Отец: Владимиров Василий Васильевич

Мать: Владимирова (Иванова) Степанида Павловна

Рычково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Лейтенант железнодорожных войск
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.11.1938

Сын: Владимиров Владимир Иванович

Мать ребёнка: Владимирова Александра Николаевна

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Владимиров Виктор Иванович

Мать ребёнка: Владимирова Александра Николаевна

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Рождение ребёнка
02.01.1942

Сын: Владимиров Рудольф Иванович

Мать ребёнка: Владимирова Александра Николаевна

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Рождение ребёнка
15.05.1943

Дочь: Староверкина (Владимирова) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Владимирова Александра Николаевна

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.09.1945

Сын: Владимиров Валерий Иванович

Мать ребёнка: Владимирова Александра Николаевна

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Рождение ребёнка
28.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Владимирова Александра Николаевна

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Смерть
08.08.1955
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно

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