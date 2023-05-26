Владимиров Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения02.05.1911
Дата смерти08.08.1955
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1911
Работа или профессия
Неизвестно
Лейтенант железнодорожных войск
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.11.1938
Сын: Владимиров Владимир Иванович
Мать ребёнка: Владимирова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Владимиров Виктор Иванович
Мать ребёнка: Владимирова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
02.01.1942
Сын: Владимиров Рудольф Иванович
Мать ребёнка: Владимирова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
15.05.1943
Дочь: Староверкина (Владимирова) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Владимирова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
14.09.1945
Сын: Владимиров Валерий Иванович
Мать ребёнка: Владимирова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
28.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Владимирова Александра Николаевна
Смерть
08.08.1955
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно