(Староверкина (Владимирова)) Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.05.1943
Дата смерти02.06.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1943
Рождение ребёнка
05.09.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Рабочая
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.06.2018