(Староверкина (Владимирова)) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Староверкина (Владимирова)) Ольга Ивановна

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Место рождения

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область

Дата рождения

15.05.1943

Дата смерти

02.06.2018

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1943

Отец: Владимиров Иван Васильевич

Мать: Владимирова Александра Николаевна

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Рождение ребёнка
05.09.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Рабочая
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.06.2018
Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
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