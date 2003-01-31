Владимирова Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВладимирова Александра Николаевна

Владимирова Александра Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1911

Дата смерти

31.01.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
30.11.1938

Сын: Владимиров Владимир Иванович

Отец ребёнка: Владимиров Иван Васильевич

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Владимиров Виктор Иванович

Отец ребёнка: Владимиров Иван Васильевич

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Рождение ребёнка
02.01.1942

Сын: Владимиров Рудольф Иванович

Отец ребёнка: Владимиров Иван Васильевич

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Рождение ребёнка
15.05.1943

Дочь: Староверкина (Владимирова) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Владимиров Иван Васильевич

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.09.1945

Сын: Владимиров Валерий Иванович

Отец ребёнка: Владимиров Иван Васильевич

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Рождение ребёнка
28.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Владимиров Иван Васильевич

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Смерть
31.01.2003
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.