Владимирова Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1911
Дата смерти31.01.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
30.11.1938
Сын: Владимиров Владимир Иванович
Отец ребёнка: Владимиров Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1939
Сын: Владимиров Виктор Иванович
Отец ребёнка: Владимиров Иван Васильевич
Рождение ребёнка
02.01.1942
Сын: Владимиров Рудольф Иванович
Отец ребёнка: Владимиров Иван Васильевич
Рождение ребёнка
15.05.1943
Дочь: Староверкина (Владимирова) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Владимиров Иван Васильевич
Рождение ребёнка
14.09.1945
Сын: Владимиров Валерий Иванович
Отец ребёнка: Владимиров Иван Васильевич
Рождение ребёнка
28.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Владимиров Иван Васильевич
Смерть
31.01.2003
Похороны
Неизвестно