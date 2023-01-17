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Владимиров Виктор Иванович

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Место рождения

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область

Дата рождения

1939

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Владимиров Иван Васильевич

Мать: Владимирова Александра Николаевна

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Смерть
1941
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