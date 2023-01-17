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Владимиров Виктор Иванович
Владимиров Виктор Иванович
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Место рождения
Гусь-Хрустальный
, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Дата рождения
1939
Дата смерти
1941
Пол
Мужской
Отец
Владимиров Иван Васильевич
1911 г.р.
Мать
Владимирова Александра Николаевна
1911 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец:
Владимиров Иван Васильевич
Мать:
Владимирова Александра Николаевна
Гусь-Хрустальный
, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Смерть
1941
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