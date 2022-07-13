Попов Николай Васильевич
Место рожденияВладимирская обл., г. Гусь-Хрустальный
Дата рождения?.05.1912
Дата смерти?.07.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Владимирова Александра Николаевна
Военная служба
?.07.1941
Смерть
?.07.1941
Причина смерти: На войне