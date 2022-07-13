Попов Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Николай Васильевич

Место рождения

Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный

Дата рождения

?.05.1912

Дата смерти

?.07.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Владимирова Александра Николаевна

Военная служба
?.07.1941
Смерть
?.07.1941
Причина смерти: На войне

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