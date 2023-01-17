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Владимиров Рудольф Иванович

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Место рождения

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область

Дата рождения

02.01.1942

Дата смерти

Около 27.11.1987

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1942

Отец: Владимиров Иван Васильевич

Мать: Владимирова Александра Николаевна

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Владимирова Галина Григорьевна

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Владимирова Галина Григорьевна

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Начальник строительства
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 27.11.1987
Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно
Новое кладбище в Гусь-Хрустальном
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