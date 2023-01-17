Владимиров Рудольф Иванович
Место рождения
Дата рождения02.01.1942
Дата смертиОколо 27.11.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1942
Рождение ребёнка
14.08.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Владимирова Галина Григорьевна
Рождение ребёнка
1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Владимирова Галина Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Начальник строительства
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 27.11.1987
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно
Новое кладбище в Гусь-Хрустальном