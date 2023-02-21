Владимирова (Широкова) Галина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимирова (Широкова) Галина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Владимиров Рудольф Иванович

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Владимиров Рудольф Иванович

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Смерть
2021
Причина смерти: Коронавирус
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