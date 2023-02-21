Владимирова (Широкова) Галина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смерти2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Владимиров Рудольф Иванович
Рождение ребёнка
1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Владимиров Рудольф Иванович
Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Смерть
2021
Причина смерти: Коронавирус