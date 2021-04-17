Владимиров Валерий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимиров Валерий Иванович

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Место рождения

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область

Дата рождения

14.09.1945

Дата смерти

17.04.2021

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

1948 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1945

Отец: Владимиров Иван Васильевич

Мать: Владимирова Александра Николаевна

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.01.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Владимирова Людмила Яковлевна

г. Актау, Казахстан
Рождение ребёнка
26.10.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Владимирова Людмила Яковлевна

г. Актау, Казахстан
Рождение ребёнка
11.09.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Владимирова Людмила Яковлевна

г. Актау, Казахстан
Развод
Неизвестно

Жена: Владимирова Людмила Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Владимирова Людмила Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
Писатель, учитель
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.04.2021
Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
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