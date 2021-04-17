Владимиров Валерий Иванович
Место рождения
Дата рождения14.09.1945
Дата смерти17.04.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1945
Рождение ребёнка
14.01.1970
г. Актау, Казахстан
Рождение ребёнка
26.10.1974
г. Актау, Казахстан
Рождение ребёнка
11.09.1981
г. Актау, Казахстан
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Писатель, учитель
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.04.2021