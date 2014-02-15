Владимирова (Горобец) Людмила Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВладимирова (Горобец) Людмила Яковлевна

Владимирова (Горобец) Людмила Яковлевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1948

Дата смерти

15.02.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1945 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Владимиров Валерий Иванович

г. Актау, Казахстан
Рождение ребёнка
26.10.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Владимиров Валерий Иванович

г. Актау, Казахстан
Рождение ребёнка
11.09.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Владимиров Валерий Иванович

г. Актау, Казахстан
Развод
Неизвестно

Муж: Владимиров Валерий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимиров Валерий Иванович

Смерть
15.02.2014
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close