Владимирова (Горобец) Людмила Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1948
Дата смерти15.02.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1970
г. Актау, Казахстан
Рождение ребёнка
26.10.1974
г. Актау, Казахстан
Рождение ребёнка
11.09.1981
г. Актау, Казахстан
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.02.2014