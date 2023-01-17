Владимирова (Иванова) Степанида Павловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1936
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1908
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Владимиров Василий Васильевич
Рождение ребёнка
02.05.1911
Сын: Владимиров Иван Васильевич
Отец ребёнка: Владимиров Василий Васильевич
Рождение ребёнка
08.06.1914
Дочь: Пучкова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Владимиров Василий Васильевич
Рождение ребёнка
06.10.1915
Сын: Владимиров Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Владимиров Василий Васильевич
Рождение ребёнка
27.08.1919
Дочь: Жильцова Анфиса Васильевна
Отец ребёнка: Владимиров Василий Васильевич
Альтернативная дата - 8 августа 1919
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1936
Похороны
Неизвестно
Воскресенское кладбище, Судогодский район, Владимирская область