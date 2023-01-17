Владимирова (Иванова) Степанида Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимирова (Иванова) Степанида Павловна

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Место рождения

Рычково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1936

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Павел

Мать: не указана

Рычково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
22.10.1908

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Владимиров Василий Васильевич

Рычково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
02.05.1911

Сын: Владимиров Иван Васильевич

Отец ребёнка: Владимиров Василий Васильевич

Рычково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
08.06.1914

Дочь: Пучкова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Владимиров Василий Васильевич

Рычково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
06.10.1915

Сын: Владимиров Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Владимиров Василий Васильевич

Рычково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
27.08.1919

Дочь: Жильцова Анфиса Васильевна

Отец ребёнка: Владимиров Василий Васильевич

Рычково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Альтернативная дата - 8 августа 1919
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1936
Рычково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Воскресенское кладбище, Судогодский район, Владимирская область
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