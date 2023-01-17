Пучкова (Владимирова) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения08.06.1914
Дата смерти12.10.1986
ПолЖенский
Отец
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1914
Рождение ребёнка
02.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.10.1986
Причина смерти: Рак желудка, приобретенный диабет
Похороны
Неизвестно
Кладбище Улыбышево, Судогодский район, Владимирская область