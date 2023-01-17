Пучкова (Владимирова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПучкова (Владимирова) Мария Васильевна

Пучкова (Владимирова) Мария Васильевна

avatar

Место рождения

Рычково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

08.06.1914

Дата смерти

12.10.1986

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1914

Отец: Владимиров Василий Васильевич

Мать: Владимирова Степанида Павловна

Рычково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
02.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.10.1986
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Причина смерти: Рак желудка, приобретенный диабет
Похороны
Неизвестно
Кладбище Улыбышево, Судогодский район, Владимирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close