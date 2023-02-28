Владимиров Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рождения06.10.1915
Дата смертиОколо 1956
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1915
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Лопушкова Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Владимирова Анастасия Афанасьевна
д. Починки, Ногинский район, Московская область
Военная награда
25.03.1944
Медаль «За оборону Ленинграда» | Воинская часть: 15 отд. маскировочная рота 998сп 286 сд 8АНаименование награды: Медаль «За оборону Ленинграда» Номер фонда ист. информации 344 Номер описи ист. информа... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Военный врач
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1956