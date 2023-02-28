Владимиров Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВладимиров Сергей Васильевич

Владимиров Сергей Васильевич

avatar

Место рождения

Рычково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

06.10.1915

Дата смерти

Около 1956

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1915

Отец: Владимиров Василий Васильевич

Мать: Владимирова Степанида Павловна

Рычково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Лопушкова Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Владимирова Анастасия Афанасьевна

д. Починки, Ногинский район, Московская область
Военная награда
25.03.1944
Медаль «За оборону Ленинграда» | Воинская часть: 15 отд. маскировочная рота 998сп 286 сд 8АНаименование награды: Медаль «За оборону Ленинграда» Номер фонда ист. информации 344 Номер описи ист. информа... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Военный врач
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1956
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close