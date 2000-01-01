Лопушкова (Владимирова) Валентина Сергеевна
Место рожденияд. Починки, Ногинский район, Московская область
Дата рождения1938
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
д. Починки, Ногинский район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Соколово, Ногинский район, Московская област
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Соколово, Ногинский район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно