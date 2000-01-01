Лопушкова (Владимирова) Валентина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопушкова (Владимирова) Валентина Сергеевна

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Место рождения

д. Починки, Ногинский район, Московская область

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Владимиров Сергей Васильевич

Мать: Владимирова Анастасия Афанасьевна

д. Починки, Ногинский район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Соколово, Ногинский район, Московская област
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Соколово, Ногинский район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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