(Амелюшкина (Владимирова)) Анастасия Васильевна
Место рождения
Дата рождения22.10.1908
Дата смерти17.06.1995
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1908
Бракосочетание
03.01.1942
Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.06.1995
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Кладбище Улыбышево, Судогодский район, Владимирская область