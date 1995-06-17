(Амелюшкина (Владимирова)) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Амелюшкина (Владимирова)) Анастасия Васильевна

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Место рождения

Рычково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

22.10.1908

Дата смерти

17.06.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1908

Отец: Владимиров Василий Васильевич

Мать: Владимирова Степанида Павловна

Рычково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
03.01.1942

Муж: Амелюшкин Петр Афанасьевич

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.06.1995
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Кладбище Улыбышево, Судогодский район, Владимирская область
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