Жильцова (Владимирова) Анфиса Васильевна
Место рождения
Дата рождения27.08.1919
Дата смерти23.05.1995
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1919
Альтернативная дата - 8 августа 1919
Бракосочетание
26.05.1937
Рождение ребёнка
20.07.1939
Отец ребёнка: Жильцов Ефим Семенович
г. Ногинск
Рождение ребёнка
25.12.1940
Сын: Жильцов Владимир Ефимович
Отец ребёнка: Жильцов Ефим Семенович
г. Нерчинск, Читинская область
Смерть
23.05.1995
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Кладбище Улыбышево, Судогодский район, Владимирская область