Жильцова (Владимирова) Анфиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жильцова (Владимирова) Анфиса Васильевна

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Место рождения

Рычково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

27.08.1919

Дата смерти

23.05.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1919

Отец: Владимиров Василий Васильевич

Мать: Владимирова Степанида Павловна

Рычково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Альтернативная дата - 8 августа 1919
Бракосочетание
26.05.1937

Муж: Жильцов Ефим Семенович

Рождение ребёнка
20.07.1939

Сын: Жильцов Рудольф Ефимович

Отец ребёнка: Жильцов Ефим Семенович

г. Ногинск
Рождение ребёнка
25.12.1940

Сын: Жильцов Владимир Ефимович

Отец ребёнка: Жильцов Ефим Семенович

г. Нерчинск, Читинская область
Смерть
23.05.1995
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Кладбище Улыбышево, Судогодский район, Владимирская область
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