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Жильцов Рудольф Ефимович

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Место рождения

г. Ногинск

Дата рождения

20.07.1939

Дата смерти

29.04.2018

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1919 г.р.

Жена

1940 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1939

Отец: Жильцов Ефим Семенович

Мать: Жильцова Анфиса Васильевна

г. Ногинск
Бракосочетание
06.11.1960

Жена: Жильцова Тамара Николаевна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
03.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жильцова Тамара Николаевна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
19.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жильцова Тамара Николаевна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Наладчик
Смерть
29.04.2018
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Причина смерти: Аденома простаты
Похороны
Неизвестно
Кладбище Улыбышево
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