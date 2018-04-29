Жильцов Рудольф Ефимович
Место рожденияг. Ногинск
Дата рождения20.07.1939
Дата смерти29.04.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1939
Отец: Жильцов Ефим Семенович
г. Ногинск
Бракосочетание
06.11.1960
Рождение ребёнка
03.03.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жильцова Тамара Николаевна
Рождение ребёнка
19.02.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жильцова Тамара Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Наладчик
Смерть
29.04.2018
Причина смерти: Аденома простаты
Похороны
Неизвестно
Кладбище Улыбышево