Чупринская (Туровская) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупринская (Туровская) Евгения

Место рождения

Явное, Житомирська область

Дата рождения

05.01.1944

Дата смерти

09.11.2023

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1944

Отец: Туровский Апполинарий

Мать: Туровская Юзефа

Явное, Житомирська область
Рождение ребёнка
07.11.1974

Дочь: Чупринская Валентина

Отец ребёнка: Чупринский Александр

Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
23.09.1978

Дочь: Киргинцева Алла

Отец ребёнка: Чупринский Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупринский Александр

Крещение
Неизвестно
Полонное, Хмельницька область
Смерть
09.11.2023
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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