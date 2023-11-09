Чупринская (Туровская) Евгения
Место рождения
Дата рождения05.01.1944
Дата смерти09.11.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1944
Отец: Туровский Апполинарий
Мать: Туровская Юзефа
Рождение ребёнка
07.11.1974
Дочь: Чупринская Валентина
Отец ребёнка: Чупринский Александр
Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
23.09.1978
Дочь: Киргинцева Алла
Отец ребёнка: Чупринский Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чупринский Александр
Крещение
Неизвестно
Полонное, Хмельницька область
Смерть
09.11.2023
Саратов, город Саратов, Саратовская область